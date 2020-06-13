Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса

ХАБАРОВСК, 13 июня. /ТАСС/. Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Он [Вячеслав Фургал] попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью", - сказал собеседник агентства. По информации источника, политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе региональной думы подтвердили смерть депутата. "Да, он скончался. Госпитализирован был в мае", - сказал представитель пресс-службы, не уточнив, что стало причиной смерти.

Вячеславу Фургалу было 67 лет. Он был самым опытным законодателем в краевой думе, где работал с 2010 года, являлся депутатом пятого и шестого созывов. Фургал возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Представлял ЛДПР.