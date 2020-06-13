Власти района на юге Пекина ввели жесткий механизм реагирования на ЧС из-за коронавируса

ПЕКИН, 13 июня. /ТАСС/. Власти района Фэнтай на юге китайской столицы ввели в действие крайне жесткий механизм реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с выявленной в Пекине вспышкой нового коронавируса. Об этом заявил в субботу на брифинге заместитель секретаря райкома, и.о. главы районной администрации Чу Цзюньвэй.

"Мы ввели в действие механизм реагирования военного времени, мы приняли подобные меры, поскольку безопасность и здоровье населения превыше всего", - объяснил чиновник.

По его словам, на территории района, где находится главный городской оптовый рынок "Синьфади", будут действовать меры усиленного контроля (второй уровень), в то время как во всех остальных частях столицы сохранится менее высокий уровень реагирования (третий уровень). В связи с этим в местных компаундах (жилых комплексах) вновь ужесточат контроль, а в магазинах и ресторанах будет проведена инспекция.

В соответствии с принятым решением в районе рынка изменены маршруты общественного транспорта. Полиция установила временные кордоны и перекрыла все улицы, по которым можно проехать к "Синьфади". Закрыт въезд и на находящуюся поблизости скоростную автотрассу.

Как уточнила на брифинге заместитель главы пекинского центра по предотвращению массовых заболеваний Пан Синхо, власти города выявили за минувшие сутки 46 заразившихся новым коронавирусом без симптомов вызываемого им заболевания.

В течение последних нескольких дней комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Пекина зафиксировал в китайской столице семь случаев заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Это произошло впервые за последние два месяца. За все время в городе был зарегистрирован 601 пациент с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. В местных медицинских учреждениях сейчас находятся восемь больных с симптомами вируса.