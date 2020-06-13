Гендиректор Третьяковки отметит юбилей в кругу близких

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отмечает в субботу 65-летний юбилей. Она рассказала в интервью ТАСС, что проведет этот день дома в кругу близких, но надеется позднее отметить день рождения с друзьями и коллегами.

"Отметим с дочкой и, может быть, с одной подругой. Понятно, что в домашних условиях, поскольку все рестораны и кафе закрыты. На работе никаких застолий и бокалов шампанского, для которых нужно снимать маску, я организовывать не буду. Подождем, когда все-таки ситуация выправится и, надеюсь, будет возможность с коллегами и друзьями прошедший день рождения отметить", - рассказала Трегулова.

Она добавила, что обычно так и празднует дни рождения - с самыми близкими. "Часто в этот день и моя старшая дочка приезжает в Москву. В прошлом году отмечала с двумя дочерями, с племянниками, которые живут в Москве и которых я очень люблю, и с несколькими самыми близкими друзьями", - поделилась собеседница агентства.

Одним из лучших подарков для нее станет скорое открытие Третьяковской галереи, которая с середины марта, как и остальные учреждения, закрыта для посетителей из-за коронавируса. "Потому что все соскучились по публике - по живому, взбудораженному, наполненному людьми, звуками, действиями музею. И, конечно, приходить туда и ходить там в полном одиночестве. Несколько раз я с величайшей предосторожностью выходила на работу - была необходимость, так как мы постарались подготовить видеоматериалы до окончательного закрытия", - рассказала Трегулова.

За последние месяцы Третьяковская галерея запустила множество онлайн-программ, в том числе и основанных на тех материалах, которые были сняты, когда музей закрылся для посетителей. "Наши онлайн-программы - подтверждение того, что в силу такой крайней необходимости, нам кажется, удалось за это время сделать прорыв вот в этой сфере, где раньше мы точно не занимали какие-то передовые позиции. Эта ситуация, с которой мы столкнулись, подтвердила, что мы были готовы к этому прорыву - очень быстро собрались, отсняли, подготовили и реализовали множество самых различных онлайн-программ", - отметила генеральный директор Третьяковки.