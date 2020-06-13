В Москве после коронавируса вылечились более 119 тыс. человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов после коронавируса за сутки выросло в Москве на 1 534 и достигло 119 558. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек", - сказала заммэра.

Она пояснила, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирус, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Жители Москвы, которые выздоровели, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

"Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.

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