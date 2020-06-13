В приложении "Метро Москвы" появилась опция по проверке и продлению проездных

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пассажиры, которые не пользовались столичным городским транспортом из-за самоизоляции, смогут проверить в приложении "Метро Москвы" размер компенсации по их карте "Тройка". При этом пользователи смартфонов на операционной системе Android с NFC смогут продлить проездные онлайн, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

"Проверить доступные продления по транспортным картам смогут пользователи смартфонов на операционных системах iOS и Android. Записать дополнительные дни с помощью приложения смогут только владельцы мобильных устройств на базе Android. Обращаем внимание наших пассажиров, что действие билетов будет продлено, как только транспортная карта будет поднесена к NFC-считывателю телефона. Поэтому, если вы не планируете совершать поездки на столичном транспорте в ближайшее время, не стоит спешить тестировать новую функцию сервиса", - сказали в пресс-службе, отметив, что новый сервис поможет сэкономить время и не обращаться в кассы метро или киоски "Мосгортранса".

Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо обновить версию приложения "Метро Москвы". В обновленном мобильном приложении на базе Android с 12 июня можно будет продлить действие проездных билетов на 60 поездок, а также со сроком действия 30 дней, 90 дней и 365 дней и билеты ТАТ.

"Проездные будут продлены тем, кто совершил в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок или не более 8 поездок с 30 марта по 11 мая (включительно). Продлить проездные можно не менее чем на 5 дней", - пояснили в пресс-службе.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений. Многие компании и предприятия в столице в связи с этим перевели своих сотрудников на дистанционную работу. Однако с середины мая власти стали смягчать меры, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты. Последующие шаги власти планируют 16 и 23 июня, ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.