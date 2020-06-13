Минздрав Татарстана сообщил, что угрозы жизни пострадавших при взрыве газа в Казани нет

ТАСС, 13 июня. Двое пострадавших во время взрыва на газораспределительной станции в Казани находятся в больнице в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Пострадали два человека - мужчины 1984 и 1997 года рождения. Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана с ожогами 10 и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе.

Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").