{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в газохранилище в Казани

Минздрав Татарстана сообщил, что угрозы жизни пострадавших при взрыве газа в Казани нет

Они находятся в стабильном состоянии

ТАСС, 13 июня. Двое пострадавших во время взрыва на газораспределительной станции в Казани находятся в больнице в стабильном состоянии, их жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Минздрава Татарстана.

На эту тему

"Пострадали два человека - мужчины 1984 и 1997 года рождения. Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана с ожогами 10 и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет", - отметили в пресс-службе.

Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").

Теги
РоссияТатарстанВзрыв в газохранилище в Казани
Пандемия коронавируса нового типа
Власти района на юге Пекина ввели жесткий механизм реагирования на ЧС из-за коронавируса
В магазинах и ресторанах будет проведена инспекция
Читать полностью