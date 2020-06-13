Число киберпреступлений в России с начала года выросло на 85%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Количество киберпреступлений в России в этом году выросло на 85%, при этом совершенных при помощи пластиковых карт - в шесть раз. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-центре МВД.

"Все большее влияние на структуру преступности оказывают противоправные деяния в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество выросло на 85,1%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 123,7%. При этом удельный вес таких преступлений возрос до 21,7% от общего числа", - сказали в МВД.

По данным министерства, почти в шесть раз увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт.