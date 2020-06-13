Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 500 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердили у 22 жителей Крыма. Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло в регионе 512 человек, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
"За 12 июня на территории Республики Крым подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 371 случай - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов.
Он также добавил, что 361 человек из общего числа зараженных выздоровели. При этом Аксенов призвал жителей быть осторожнее. "Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров", - добавил Аксенов.
С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Это послабление не коснется приезжающих из-за границы. Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. Аксенов сообщал, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.