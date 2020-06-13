Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 500 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердили у 22 жителей Крыма. Общее число инфицированных за весь период пандемии достигло в регионе 512 человек, сообщил в субботу на своей странице " ВКонтакте " глава республики Сергей Аксенов.

"За 12 июня на территории Республики Крым подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. 11 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 11 - при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 512 случаев новой коронавирусной инфекции, 33 из которых завозные из-за границы, 87 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 371 случай - при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 21 - при лабораторном скрининге здоровых лиц", - написал Аксенов.

Он также добавил, что 361 человек из общего числа зараженных выздоровели. При этом Аксенов призвал жителей быть осторожнее. "Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров", - добавил Аксенов.

С 15 июня в Крыму полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Это послабление не коснется приезжающих из-за границы. Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. Аксенов сообщал, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля.