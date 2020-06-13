На Украине установлен новый рекорд роста зараженных коронавирусом

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Установлен новый рекорд распространения коронавируса на Украине, за прошедшие сутки инфекция выявлена у 753 человек, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 30 506. Об этом в субботу сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным СНБО, в настоящий момент в стране насчитывается 15 650 человек, являющихся носителями нового коронавируса, что на 334 больше, чем сутками ранее.

За сутки от этой болезни на Украине выздоровели 409 человек, за все время эпидемии число выздоровевших составило 13 976. В СНБО добавили, что за прошедшие сутки скончались 10 человек, с начала эпидемии число умерших составляет 880 человек.

В пятницу Минздрав Украины сообщал об обнаружении коронавируса за предыдущие сутки у 683 человек. На тот момент это был самый высокий суточный показатель выявления новых случаев с начала эпидемии. Рекорды темпов распространения коронавируса на Украине регистрируются уже третьи сутки подряд.

Первый случай коронавируса на Украине был обнаружен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 22 июня по решению правительства на Украине действует адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. На Украине в рамках ослабления карантина уже был запущен общественный транспорт, а с 5 июня возобновилось внутреннее авиационное пассажирское сообщение.