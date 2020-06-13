МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому многофункциональные центры (МФЦ) смогут самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуг. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Установить, что многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), расположенный на территории субъекта Российской Федерации, <...> вправе в соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, исходя из текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории, изменить порядок осуществления деятельности сети многофункциональных центров", - говорится в документе.

Новые правила будут действовать до конца 2020 года, отмечается в постановлении.