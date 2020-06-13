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Россиянам не потребуется предоставлять справки для получения пособий и социальных выплат

Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому для получения социальной поддержки гражданам не потребуется предоставлять справки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина. 

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"Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке.

В пресс-службе отметили, что у органов исполнительной власти сейчас нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительных запросов определить, нуждается ли гражданин в социальной поддержке. Данным распоряжением предусматривается расширение перечня информации, которой органы (в том числе, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд России, Росреестр и ФНС) смогут пользоваться для назначения выплат.

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