Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России пришелся на 11 мая

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией пришелся в России на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.

"Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", - отметила она.

Голикова отметила, что, если сравнивать ежесуточный прирост, то с конца марта по сегодняшний день он сократился в 16 раз. "Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России", - отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, выписаны почти 80% госпитализированных в российские клиники, перепрофилированные под пациентов с коронавирусом. "В марте мы начали очень быстро и активно разворачивать и перепрофилировать наши лечебные учреждения в так называемые ковидные медицинские учреждения. Сегодня мы можем сказать, что они очень достойно отработали. В тех регионах, где эпидемия пошла на спад - как я уже сказала, это, в первую очередь, Московский регион, - коллеги начинают переводить койки снова в плановую помощь. За весь период госпитализации в эти ковидные клиники - неважно, страдал человек ковидом или не страдал, или у него были признаки, - уже выписано 79% наших граждан. Я считаю, что это очень хороший показатель", - сказала Голикова.

Смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Голикова. "Если говорить об апреле, то у нас снижение смертности за апрель 2020 года. Снижение составляет 2,9%, или 4,4 тысячи человек", - сказала она.

"Мы видим по апрелю более высокие показатели смертности по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и ряду других регионов. И более или менее традиционные показатели смертности, с некоторыми отклонениями, по остальным субъектам Российской Федерации", - добавила вице-премьер.

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в апреле 1 660 россиян. "Если взять эти две группы, которые нам рекомендует классифицировать ВОЗ, то количество смертей от COVID, когда это основная причина смерти, за апрель в России составило 1 660", - отметила Голикова.

Как отметила Голикова, летальность от новой коронавирусной инфекции в России в апреле составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета. "Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности - COVID - уже четко идентифицирована, летальность за апрель составит 1,6%. А если даже все сложить - и то, что не связано со случаями, когда COVID стал основной причиной смерти, то это 2,6%", - сказала она.

Новая коронавирусная инфекция была выявлена у 1 052 россиян, умерших в апреле по другим причинам. Голикова уточнила, что в этих случаях коронавирусная инфекция была не основной причиной смерти. "Причина смерти другая, но мы тоже здесь разделили на две группы. Первая группа - это когда COVID не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие того хронического заболевания, которое было у человека, и, возможно, ускорил негативное развитие этого хронического заболевания. И вторая группа, когда COVID не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие заболевания, но при этом тест на COVID был положительным. И вот эти две колонки сегодня в сумме дают 1052 случая смерти", - сказала Голикова.