В Подмосковье за май умерли 506 человек с подтвержденным коронавирусом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число умерших в Подмосковье в мае составило 1 606 человек, из них у 506 был подтвержден коронавирус, у 900 были выявлены симптомы, и еще 200 - с хроническими заболеваниями, на которые повлияла инфекция. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев журналистам.

"Пик смертности, как мы и предполагали, приходится на май. Там есть квалификация, когда умирают с подтвержденным коронавирусом, - это 506 человек у нас в мае, еще 900 - с неподтвержденным диагнозом, но вся симптоматика заболевания была, и еще 200 - это люди с хроническими заболеваниями, на которые COVID повлиял", - сказал Воробьев.

По его словам, патологоанатомическая служба делает вскрытия в 100% случаев, что занимает определенное время. Общая цифра по маю в Подмосковье получается 1606 человек, указал губернатор.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. В Подмосковье зафиксировано 48 636 случаев заражения.