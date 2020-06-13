Голикова сообщила, что в апреле коронавирус стал причиной смерти 1660 россиян

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в апреле в России составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета. Такие уточненные данные привела на брифинге в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

По ее словам, коронавирус в позапрошлом месяце стал прямой причиной смерти 1660 россиян, хотя в 390 случаях он не был подтвержден лабораторно.

Еще 1052 человека с положительным тестом умерли по другим причинам. В 435 случаях вирус, как полагают специалисты, ускорил развитие хронических заболеваний, в 617 он никак не связан со смертью пациента.

Условный уровень смертности из-за коронавируса в России в апреле даже после этих уточнений остался гораздо ниже среднего по миру. К началу мая, по подсчетам ТАСС, летальность новой инфекции в мире превышала 7%.

Пиком заболеваемости Голикова назвала 11 мая. Тогда в России было зарегистрировано максимальное число инфицированных за сутки - 11 656.

Прежние оценки

Новые данные серьезно отличаются от тех, которые публиковал федеральный оперативный штаб. Из его сводок следует, что в апреле из-за коронавируса умерли 1135 человек.