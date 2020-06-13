Голикова сообщила, что в апреле коронавирус стал причиной смерти 1660 россиян

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Летальность коронавирусной инфекции в апреле в России составила от 1,6% до 2,6% в зависимости от методики подсчета. Такие уточненные данные привела на брифинге в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.
По ее словам, коронавирус в позапрошлом месяце стал прямой причиной смерти 1660 россиян, хотя в 390 случаях он не был подтвержден лабораторно.
Еще 1052 человека с положительным тестом умерли по другим причинам. В 435 случаях вирус, как полагают специалисты, ускорил развитие хронических заболеваний, в 617 он никак не связан со смертью пациента.
Условный уровень смертности из-за коронавируса в России в апреле даже после этих уточнений остался гораздо ниже среднего по миру. К началу мая, по подсчетам ТАСС, летальность новой инфекции в мире превышала 7%.
Пиком заболеваемости Голикова назвала 11 мая. Тогда в России было зарегистрировано максимальное число инфицированных за сутки - 11 656.
Прежние оценки
Новые данные серьезно отличаются от тех, которые публиковал федеральный оперативный штаб. Из его сводок следует, что в апреле из-за коронавируса умерли 1135 человек.
Однако они примерно соответствуют информации, которую Голикова приводила на брифинге 29 мая. Тогда она сообщила, что напрямую с коронавирусом в апреле были связаны 1675 смертей, у 1038 умерших по другим причинам был положительный тест на новую инфекцию.
Общая смертность
В целом в России смертность в апреле оказалась даже меньше прошлогодних показателей. По словам Голиковой, в стране умерло на 4,4 тыс. человек, или 2,9%, меньше, чем в апреле 2019 года.
Вице-премьер уточнила, что выше обычного смертность оказалась, в частности, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В большинстве других регионов были зафиксированы "более или менее традиционные показатели смертности", хотя и "с некоторыми отклонениями", сказала она.