Рост числа заразившихся коронавирусом в России вновь замедлился

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Рост числа случаев заражения коронавирусом вновь замедлился до 1,7% в России и немногим более 0,7% в Москве, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба. Коэффициент распространения инфекции в стране третий день подряд остается на уровне 0,98.

За сутки в России выявили еще 8 706 случаев заражения, всего с начала вспышки нового заболевания - 520 129.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, увеличилось на 1,4%, до 238 659.

Число уже выздоровевших возросло на 5 271, до 274 641. Доля вылечившихся россиян составляет 52,8% против 52,7% днем ранее.

В штабе сообщили о 114 смертях из-за коронавируса за сутки. Всего умерли 6 829 человек, или 1,31% инфицированных, однако эти данные, как ранее объясняли представители властей, не являются окончательными.

В Москве

В Москве за сутки коронавирус подтвердили у 1 493 человек. С начала пандемии в столице выявили 204 428 случаев заражения - 39,3% зафиксированных в России.

Сейчас в городе продолжают лечение 81 639 инфицированных. Это заметно меньше пиковых показателей середины мая, когда число активных случаев в Москве превышало 110 тыс.

Количество выздоровевших в столице достигло 119 558, или 58,5% всех заразившихся.

В городе уже два дня подряд фиксируют меньше 50 смертей из-за коронавируса в сутки. В последний раз такое было в первых числах мая.

Стабильные регионы

Коронавирус в России продолжает распространяться за счет регионов, на которые сейчас приходится более 80% ежедневного прироста числа заразившихся.

Ситуация в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и других регионах, входящих в первую десятку по количеству выявленных случаев, стабилизируется. Прирост снижается не только в относительном, но и в абсолютном выражении, а коэффициент распространения инфекции держится ниже единицы в 8 из 10 регионов, где больше всего заразившихся.

При этом выздоровевших в этих регионах становится больше. Так, в Московской области уже вылечились 32,3% инфицированных, в Санкт-Петербурге - 47%, в Нижегородской области - более 48%.

Новые очаги

Вместе с тем в некоторых регионах отмечается подъем заболеваемости. В Воронежской области уже почти неделю выявляют больше 200 случаев заражения в сутки, в результате число инфицированных выросло примерно на 50%.

Высокий рост заболеваемости сохраняется в Архангельской и Псковской областях. В Коми, где после первой вспышки еще в конце марта прирост был стабильно низким, число заразившихся в последние три дня выросло сразу на четверть и превысило 2 тыс. Коэффициент распространения инфекции в республике подскочил до 3,1, следует из подсчетов ТАСС.

В Сибири заболеваемость остается высокой в Туве, где заразились порядка 0,7% жителей, а также в Иркутской области и Красноярском крае. Из регионов Дальнего Востока Бурятия, Камчатка и Сахалинская область в пятницу обновили максимумы по числу выявленных случаев, но уже в субботу вернулись к обычным уровням.