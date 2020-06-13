Более 200 волонтеров "Мотослужбы крови" сдали кровь в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 200 участников волонтерского движения "Мотослужба крови" сдали кровь в преддверии Всемирного дня донора в Центре крови им. О. К. Гаврилова в Москве. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Сегодня кровь сдали более 200 мотоциклистов "Мотослужбы крови". Подобные акции мы проводим два-три раза в год. Главное условие участия - желание помогать. Каждый сдает свою кровь безвозмездно, понимая, что один донор может спасти три жизни. А это самая значимая награда для участника", - приводят в сообщении слова организатора движения Анастасии Артановой.

Заместитель главного врача Центра крови имени О. К. Гаврилова Кира Момотюк, отметила, что не было ни одного случая, чтобы участники движения не откликнулись на просьбу о помощи.

"Мотослужба крови" организована Анастасией Артановой и Андреем Ивановым в 2012 году. За это время к волонтерскому движению присоединились около 4 тыс. человек, в том числе в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге. "Ребята не только безвозмездно сдают кровь, но и помогают детям в детских домах, собачьим приютам и пострадавшим мотоциклистам на месте ДТП", - рассказал Иванов.

14 июня отмечается Всемирный день донора. В Москве сдать кровь можно в 14 пунктах. Стать донором может человек старше 18 лет, весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донорству. Узнать, как правильно подготовиться к сдаче крови, какие существуют виды донорства, а также ознакомиться с адресами отделений сдачи крови и телефонами для записи на процедуру можно на сайте mosgorzdrav.ru/donor.

Москвичей, выздоровевших от COVID-19, приглашают стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.