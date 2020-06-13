В Ломбардии у четверти сдавших анализ выявлены антитела к коронавирусу

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Руководство северной итальянской области Ломбардия, наиболее пострадавшей от пандемии, заявило, что антитела к коронавирусу обнаружены у четверти из тех, кто сдал серологический анализ. Об этом сообщила в субботу газета Il Messaggero .

По ее данным, всего было проведено более 250 тыс. таких тестов. Среди более чем 161 тыс. человек антитела были выявлены у 25,6%. Среди 102 тыс. медработников этот показатель составил 12,6%. На Ломбардию, которая считается эпицентром локальной вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, приходится треть из более чем 236 тыс. инфицированных в стране и половина от 34 тыс. летальных исходов. В области до сих пор сохраняется самый высокий уровень суточного распространения заражения.

В Ломбардии, самой населенной области Италии с населением 10 млн человек, расположен город Бергамо, где серологический анализ 9 тыс. жителей определенных районов показал, что антитела есть у 57% из них. Как заявил в опубликованном в субботу в газете La Stampa интервью мэр Бергамо Джорджо Гори, заболеванием переболели от 35% до 45% населения.

В Италии проводится общенациональная программа тестирования населения, которая рассчитана на два месяца. Как пояснил корреспонденту ТАСС член исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от Италии и советник Минздрава республики Вальтер Риччарди, на основании имеющихся на данный момент сведений пока рано делать выводы о масштабах пандемии в стране. В целом известно, что благодаря ограничительным мерам широкого распространения коронавируса в центральных и южных областях страны удалось избежать, уровень заражения там гораздо ниже.

Локальная вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в Италии была официально зарегистрирована 21 февраля на севере республики. Однако эксперты считают, что вирус в стране начал распространяться раньше.