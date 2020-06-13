Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом и салютом

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала в субботу свой официальный 94-й день рождения. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония оказалась очень скромной, продлилась всего около 20 минут и обошлась без традиционного парада и гуляний тысяч человек в центре британской столицы.

Местом празднования официального дня рождения, которое по традиции проводится во вторую субботу июня (фактический день рождения монарха - 21 апреля), стал Виндзорский замок. В этой загородной резиденции под Лондоном Елизавета II самоизолировалась с супругом - 99-летним принцем Филиппом - в середине марта.

Последний раз день рождения британского монарха отмечался в стенах этого замка в 1895 году, когда на троне находилась королева Виктория (1819-1901).

Мини-парад с социальной дистанцией

Церемония, прошедшая во внутреннем дворе замка постройки XI века, началась с артиллерийского салюта. Ее Величество в бирюзовом платье и в шляпке такого же цвета следила за ней, находясь под белым навесом.

Затем пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесли флаг своего подразделения. Этот мини-парад был проведен с соблюдением рекомендованной правительством социальной дистанции в два метра между участниками. Для этого гвардейцы в красных мундирах и черных медвежьих шапках специально отработали измененные строевые движения, чтобы приспособиться к необычно большому расстоянию между ними.

Церемония прошла в сопровождении военного оркестра Королевской гвардейской дивизии. Среди исполненных произведений был государственный гимн Великобритании - "Боже, храни королеву".

По завершении церемонии в честь Ее Величества был дан еще один, второй за день королевский салют.

В этом году 21 апреля, когда монарх отмечала свой день рождения в Виндзорском замке, салюта не было. Произошло это впервые за 68 лет нахождения Елизаветы II на престоле. Королева сама попросила обойтись без артиллерийского салюта, сочтя это неуместным в условиях разгара пандемии в стране.

Со дня введения в стране режима самоизоляции три месяца назад Елизавета II дважды выступила по телевидению - по поводу пандемии коронавируса и 75-летия Победы во Второй мировой войне, однако до сегодняшнего дня она не приняла участия ни в одном официальном мероприятии. Букингемский дворец лишь распространил 1 июня фото, на котором монарх была запечатлена совершающей прогулку верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн на территории загородной резиденции.

О Елизавете II

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того как 13 октября 2016 года умер король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие своего пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления.