Власти КБР сообщили, что жители региона не соблюдают масочный режим в торговых точках

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Масочный режим, действующий на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) из-за пандемии коронавируса, не соблюдается во многих торговых точках. Такие выводы сделали по результатам проверки сотрудники Министерства промышленности, энергетики и торговли региона, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе министерства.

По поручению главы КБР Казбека Кокова министерство совместно с местными администрациями организовало выездную проверку крупных торговых объектов.

Согласно указам главы КБР от 18 марта и 30 апреля 2020 года и рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции, все жители Кабардино-Балкарии обязаны передвигаться в средствах индивидуальной защиты, а торговые объекты не имеют права обслуживать клиентов без СИЗ.

"Во многих проверенных торговых объектах выявлено несоблюдение указа главы республики, сотрудники магазинов обслуживают граждан без СИЗ. Торговым объектам было объявлено предупреждение, в случае повторного обнаружения нарушений будет выписан штраф. Внеплановые проверки министерством продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки специалисты обращали внимание на соблюдение масочного режима и социальной дистанции продавцами и покупателями, наличие антисептических средств, требований информации для покупателей о соблюдении мер безопасности.

По данным оперштаба в КБР, по состоянию на 13 июня в регионе зарегистрировано 3 815 подтвержденных случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 81). Выздоровели 1 886 (за сутки плюс 12), жертвами вируса стали 38 человек (за сутки погибли еще три человека). В госпиталях находятся 1 220 человек, из них в реанимациях - 59 человека, дома под медицинским наблюдением - 1 933 человек, на амбулаторном лечении - 1 019 человек. В регионе проведено 63 770 исследований путем тестирования (за сутки плюс 1 945).