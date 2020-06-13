Число заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии превысило две тысячи

ЧЕРКЕССК, 13 июня. /ТАСС/. Число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии с начала пандемии достигло 2 058 человек, из них 89 - за последние сутки. Об этом в субботу сообщили в оперативном штабе региона.

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"По состоянию на 10:00 13 июня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии составило 2 058", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что на данный момент лечение в госпиталях проходит 701 пациент с коронавирусом, 584 жителя республики уже выздоровели, десять человек умерли.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 15 июня. Обязательными требованиями остаются соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.