В КЧР возбудили уголовные дела по фактам распространения фейков о коронавирусе

ЧЕРКЕССК, 13 июня. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесии (КЧР) возбудили уголовные дела по фактам размещения в двух аккаунтах в Instagram ложной информации о ситуации с коронавирусом в республике, сообщили в субботу в Следственном управлении (СУ) Следственного комитета по КЧР.

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"В Карачаево-Черкесской Республике выявлены факты размещения в Instagram-каналах "Политика 09" и "Черный куб" фейковой информации об обстоятельствах распространения на территории региона коронавирусной инфекции COVID-19 и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. По данным фактам СУ СК РФ по КЧР возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - рассказали в ведомстве.

В управлении отметили, что продолжается работа следователей и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлили по 15 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 89 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР 2 058 случаев инфицирования, 584 жителя выздоровели, десять человек умерли.