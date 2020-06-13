В Териберке под Мурманском создадут региональный природный парк для развития экотуризма

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области планируют создать в Териберке, ставшей популярной у туристов после выхода фильма режиссера Звягинцева "Левиафан", природный парк регионального значения для развития экологического туризма. Об этом сообщил в субботу журналистам глава региона Андрей Чибис во время своей поездки в Териберку.

"Териберку посещает огромное количество туристов. Наша задача, чтобы они пополняли местный бюджет, чтобы у нас была возможность развивать и модернизировать село, создавать комфортные условия для пребывания гостей. При этом важно сохранить уникальность этого места", - сказал Чибис.

Детали проекта по созданию природного парка глава региона обсудил в Териберке с представителями профильных министерств региона, местными властями и предпринимателями. Заместитель губернатора Ольга Кузнецова отметила, что главная задача проекта в том, чтобы отрегулировать посещение территории и монетизировать растущий интерес туристов со всего мира. По ее словам, есть все шансы вывести этот проект на федеральный уровень.

"На следующей неделе будет объявлен конкурс по отбору таких территорий. Этот конкурс проводит Минприроды России совместно с Агентством стратегических инициатив. Они выберут несколько территорий в России и будут сопровождать от концепции до создания конкретных территорий. В начале июля эксперты из агентства будут оценивать наш проект", - сообщила Кузнецова в ходе совещания.

Она уточнила, что одна из главных целей проекта - соблюсти баланс экологических и экономических интересов, внедрить лучшие мировые практики по формированию системы региональных туристических троп как точек притяжения туристов. По проекту планируется оборудовать пункт пропуска в природный парк и сформировать пул туристических компаний-партнеров, обустроить экологические маршруты и привлечь инвесторов для развития инфраструктуры в районе.

По информации правительства региона, в ближайшее время будет заключено соглашение о сотрудничестве между комитетом по туризму Мурманской области и представительством Всемирного фонда дикой природы в Баренц-регионе. Планируется, что положение о природном парке будет утверждено в конце июля 2021 года.

О развитии Териберки

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области разработали концепцию развития Териберки. Началась реконструкция первых 10 км грунтового автоподъезда к поселению, модернизация автомобильного моста в самом селе, приступили также к модернизации энергосистемы для обеспечения надежного электроснабжения. В Териберке также уже открыли аптеку, баню, ликвидировали свалку, на которой накапливался мусор в течение 30 лет, теперь его вывозят из села. В планах властей открыть в самом поселении автозаправочную станцию, а по пути в Териберку, в том месте, где обычно из-за погоды закрывают проезд, оборудовать комфортабельную стоянку.

Сельское поселение Териберка с населением около тысячи человек расположено в Кольском районе Мурманской области в 120 км от Мурманска, при этом последние 40 км пути приходится преодолевать по грунтовой дороге, которую зимой часто полностью заметает. Ежегодно его посещало до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.