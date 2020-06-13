В Петербурге умер студент, которому выстрелили в голову на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков, которому в ходе конфликта с охранником на Невском проспекте выстрелили в голову из травматического пистолета, умер, сообщила пресс-служба вуза.

"Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении в аккаунте вуза в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 4 июня днем на Невском проспекте. По данным правоохранительных органов, молодой человек обратился в компанию, которая оформляет документы для трудоустройства. Компания обязательства не выполнила, и он пришел требовать деньги назад. У него возник конфликт с представителем компании, в результате сотрудник выстрелил в голову молодому человеку из травматического пистолета и скрылся.

Позже полицейские задержали стрелявшего, им оказался охранник Заур Каримов. В отношении него следователями СК было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу. Полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве, после того, как выяснилось, что фирма обманывает клиентов с документами на трудоустройство.