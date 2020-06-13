В РПЦ заявили, что их учреждения сокращают сметы для снижения потерь из-за пандемии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Учреждения Русской православной церкви, финансирующиеся из общецерковной казны, сокращают сметы для минимизации потерь в условиях пандемии. Об этом в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"[Учреждения, получающие дотации из общецерковной казны], это, прежде всего, духовные учебные заведения и синодальные отделы, которые сейчас пересматривают свои сметы в сторону сокращения, чтобы минимизировать потери", - сказал он.

Митрополит отметил, что сделанных благотворителями пожертвований хватит на то, чтобы "выплатить зарплаты московским священникам за два месяца".

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиереям на территории России, управляющим викариатствами Москвы и ставропигиальным монастырям распоряжение об отчислениях в Московскую патриархию, согласно которому в условиях пандемии отчисления за 2020 год сокращаются на 25% по сравнению с 2019 годом для епархий, которые применили ограничительные меры против распространения коронавируса. Сокращение отчислений благословляется всем московским приходам, а также епархиям, в которых были введены ограничения по посещению храмов прихожанами и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета. Патриарх также продлил срок завершения отчислений за 2020 год до 10 мая 2021 года и призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии.