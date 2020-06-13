В СЖР прокомментировали ограничение телевещания на русском языке в Латвии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ограничение телевещания на русском языке в Латвии только вызовет всплеск интереса к российским СМИ - увеличатся закупки дополнительных ТВ-пакетов и посещаемость онлайн-ресурсов, сказал в субботу ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее Сейм Латвии утвердил законодательные поправки, согласно которым количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в стране будет увеличено, при этом доля вещания на русском языке будет сокращена.

"Руководители балтийских республик, включая Латвию, могут находить огромное количество поводов, оправданий для того, чтобы максимально исключать российские СМИ, мнения российских журналистов и вообще любую информацию, которая доносится из России, от своих сограждан. Исторический опыт показывает, что это ни к чему не приводит. Потому что как только вы начинаете вводить цензуру - а это фактически является цензурой, потому что мы знаем, что в странах Балтии большая аудитория, которая говорит на русском языке, - происходит всплеск интереса", - сказал Шафир.

По его словам, это может привести к увеличению закупок дополнительных ТВ-пакетов и росту посещаемости интернет-ресурсов российских СМИ. Собеседник агентства добавил, что подобные ограничения вызовут у читателей и слушателей вопрос: "Что же такого говорят в этих российских СМИ, что их от нас отрезают, что им не дают достучаться до нас?"

"Понятно, что, по букве закона прибалтийские власти должны говорить о том, что им необходимо обеспечивать вещание на языках Евросоюза. Но есть де-юре, есть де-факто. Де-факто - мы понимаем, что, безусловно, вещание на национальном языке Евросоюза, например, на немецком, на португальском, швейцарском диалекте и так далее, не будет так востребовано в странах Балтии, как вещание на русском языке", - сказал Шафир.

И все это вместе, резюмировал он, приведет к всплеску внимания к российским СМИ.

"Любые репрессивные действия всегда срабатывают против тех, кто эти действия инициирует и законодательно подтверждает. Время все расставляет по своим местам. Время, внимание аудитории, интерес зрителей, слушателей, читателей - это самый главный критерий", - заключил собеседник агентства.