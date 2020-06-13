В Армении полицейские в гражданской одежде будут следить за соблюдением карантинных норм

ЕРЕВАН, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении в гражданской одежде будут контролировать соблюдение эпидемиологических норм в стране. Об этом в субботу во время онлайн-брифинга заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Хочу отметить, что нарушения эпидемиологических норм в нашей стране продолжаются. Согласно нашему анализу, большое количество заражений выявляется во дворах, во время похорон и свадеб. Отныне полицейские в гражданской одежде будут нести службу для предотвращения таких явлений. Конечно, они сами не смогут оштрафовать нарушителей режима ЧП, но позовут для этого группу сотрудников", - отметил он.

По словам Пашиняна, сейчас в социальных сетях обсуждается новость о том, что правительство собирается аннулировать все штрафы, выписанные за нарушения режима ЧП. "Хочу всем сообщить, что такого не будет. Мы, конечно, не хотим штрафовать наших граждан, но все должны соблюдать карантинные нормы", - добавил он.

Ситуация с распространением коронавируса в Армении остается сложной. В последнюю неделю ежедневно регистрировалось от 200 до 700 новых случаев инфицирования, а общее число заразившихся, по последним данным, составило более 16 тыс.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зарегистрирован 1 марта. 16 марта в стране были введены режим чрезвычайного положения и строгий карантин, позднее эти меры продлили до 13 июля. 18 мая кабмин отменил все экономические ограничения, начали работать общественный транспорт, метро, рестораны и торговые центры. После отмены ограничений число заражений резко возросло. 25 мая был введен обязательный масочный режим.

В начале этого месяца Пашинян заявил, что масштаб нарушений норм эпидемической безопасности в стране является катастрофическим. По его оценке, Армения стоит на пороге гуманитарной катастрофы. На фоне этих заявлений 8 июня он уволил глав силовых ведомств, отметив, что те не смогли удержать ситуацию под контролем. В начале текущего месяца Пашинян сообщил, что он и члены его семьи заразились коронавирусом. Через неделю стало известно, что все они выздоровели.