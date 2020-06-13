На станции под Мурманском открыли временный вокзальный комплекс

МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Новый модульный вокзальный комплекс с залом ожидания и служебными помещениями открыли на станции Выходной под Мурманском для пассажиров, которые вынуждены из-за обрушения железнодорожного моста временно пользоваться этой станцией. Об этом сообщается в субботу на сайте ОАО "РЖД".

"Для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, временно прибывающих и отправляющихся со станции Выходной, на территории станции был оперативно установлен модульный вокзальный комплекс, включающий в себя зал ожидания площадью 72 кв.м на 36 посадочных мест, служебное помещение для дежурного по вокзалу и несколько других служебных помещений. Сегодня модульный вокзальный комплекс принял первых пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее станция Выходной использовалась только для обслуживания пригородных пассажиров, пассажиропоток здесь был незначительным. В связи с закрытием для движения поездов участка Кола - Выходной на период восстановления обрушившегося железнодорожного моста перевозка пассажиров от станции Выходной до станции Мурманск и обратно организована по временной схеме. От вокзала в Мурманске до станции Выходной и обратно людей доставляют автобусами.

По информации РЖД, железнодорожники провели на станции комплекс работ по благоустройству, удлинили пассажирскую платформу, заасфальтировали подход к ней, установили ограждения, модульные туалеты, организовали работу пункта оказания первой медицинской помощи и дежурство подразделений транспортной безопасности. Теперь на станции работают посадочные бригады, которые помогают пассажирам, в особенности маломобильным группам населения, при посадке в поезд. Организовать движение поездов по временному участку планируется к 23 июня.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, в результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано. Компания РЖД ввела временный запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключены железнодорожные войска Минобороны России. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014 году, планируют отстроить к октябрю.