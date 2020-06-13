Во Франции начали проверку в связи с антисемитскими лозунгами на акции против расизма

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Информация об антисемитских и расистских выкриках в ходе манифестации против расизма и полицейского насилия в Париже передана в прокуратуру. Об этом сообщила в субботу префектура парижской полиции.

Префект полиции Дидье Лальман доложил об антисемитских высказываниях в органы правосудия, говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее журнал Valeurs actuelles опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен момент развертывания активистами правой радикальной группировки Generation Identitaire на крыше одного из домов плаката с призывом к "справедливости для жертв расизма против белых" и хештегом "жизни белых имеют значение". Рядом с оператором неизвестный несколько раз выкрикнул антисемитское оскорбление. В комментариях пользователи указывают на то, что кричавший мог оказаться провокатором, однако многие обращают внимание, что никого из присутствовавших поблизости не смутили подобные выкрики и никто не сделал мужчине замечание.

Акция Generation Identitaire закончилась тем, что жители верхних этажей дома оборвали нижнюю часть плаката, после этого между активистами и поднявшимися на крышу, предположительно, членами антифашистской группировки завязалась потасовка. В конечном счете транспарант был снят. По данным телеканала BFMTV, 12 человек были задержаны в связи с этой акцией.