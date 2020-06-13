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В Ростуризме заявили, что страны пока не подтвердили готовность принять туристов из РФ

В ведомстве сообщили, что находятся в контакте с зарубежными партнерами по поводу выезда россиян на отдых за границу

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Страны пока не подтвердили готовность принять российских туристов в июне. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

"По состоянию на сейчас, готовности в июне принимать российских туристов пока нет", - сказала она.

По словам главы Ростуризма, ведомство находится в контакте с зарубежными партнерами по поводу выезда россиян на отдых за границу.

"Речь идет о возможности начать такие путешествия, возможно, где-то говорят с середины июля, где-то речь идет об августе. Но о конкретных датах, которые были бы на официальном уровне подтверждены, чтобы была подтверждена готовность принимать наших туристов, такого пока нет", - добавила Догузова.

Ранее она выразила надежду, что регионы России в течение недели начнут снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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