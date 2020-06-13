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СМИ: коронавирус выявили у трех охранников резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

По данным издания Maariv, все трое охранников работали за пределами резиденции и в прямом контакте с премьером не находились

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /ТАСС/. Коронавирус обнаружен у трех охранников резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщает в субботу газета Maariv.

По данным издания, все трое охранников работали за пределами резиденции и в прямом контакте с премьером не находились. Нетаньяху прошел тест на коронавирус несколько дней назад, он дал отрицательный результат, указывает газета со ссылкой на канцелярию премьера.

Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия коронавируса нового типа
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