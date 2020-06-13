Дагестан с 15 июня начинает снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана переходят с 15 июня к снятию ограничений по антикоронавирусному режиму. Об этом сообщается на сайте главы региона по итогам заседания оперативного штаба, которое провел в субботу руководитель республики Владимир Васильев.

В Дагестане начнут работу предприятия сферы услуг, непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, будут разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении масочного режима и соцдистанцирования.

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений. Учитывая, что в целом по республике достигнуты показатели, позволяющие выйти на 1-й этап снятия ограничений - в первую очередь, коэффициент распространения инфекции уже не единица, а 0,9, охват тестированием населения вырос с 72,1 до 144,7 исследований на 100 тыс. населения в день, увеличился свободный коечный фонд до 51% - Роспотребнадзор посчитал возможным принять решение о снятии ограничительных мероприятий, соответствующих первому этапу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно проводится 4 030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. За последнюю неделю число новых случаев суточных заражений не превышает 100 человек, нет дефицита лекарств, средств индивидуальной защиты и медоборудования. Развернуто 6 415 коек для коронавирусных пациентов, в течение недели планируется перепрофилирование коек еще в 10 медорганизациях.

За период действия режима в республике на борьбу с коронавирусом был выделен 1,8 млрд рублей. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции, в большинстве районов введен масочный режим.

По данным регионального оперштаба, на 13 июня в Дагестане зарегистрировано 6 463 случаев заражения, в том числе 96 за последние сутки, 4 710 человек выздоровели, 313 умерли.