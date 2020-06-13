Число обучающихся в третью смену школьников возросло до 22,8 тыс. в 2019 году

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Численность школьников в РФ, которые обучаются в третью смену, выросла до 22,8 тыс. человек в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном докладе российского правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2019 году, опубликованном в субботу на сайте кабмина.

"В 145 школах (22,8 тыс. детей) дети учатся в три смены", - говорится в документе.

В правительстве отметили, что в 2019/20 учебном году в одну смену работает 73,7% школ, что составляет около 30,1 тыс. организаций. "Численность обучающихся в одну смену возросла на 419,4 тыс. человек и составила около 14,0 млн. человек", - указывается в докладе.

Число обучающихся во вторую смену достигло 2,1 млн человек. "Незначительно увеличилось число школ, работающих в две смены, - с 8,32 тыс. в 2018 году до 8,34 тыс. школ в 2019 году", - отмечается в документе.

В 2017/18 учебном году во вторую смену обучались 1 914 тыс. школьников, а в третью - 10,1 тыс. детей. Численность обучающихся во вторую смену в 2018/19 учебном году возросла до 1 984 тыс. детей, в третью смену школы посещали 16,6 тыс. учеников, следует из графика, опубликованного в рамках доклада.