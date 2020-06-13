Врио главы Коми вылетит с бригадой медиков в Воркуту, где пик заражения коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 13 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба и бригада медиков-добровольцев из республиканской клинической больницы вылетит в воскресенье в Воркуту на помощь местным врачам в борьбе с коронавирусом. Воркута проходит пик по заболеваемости, ситуация под контролем, сообщил в субботу Уйба.

"В Коми сегодня подтверждено 2 085 случаев заражения коронавирусом, антирекордный прирост за сутки - 156 человек, из них 79 - это Воркута, 63 человека в Усинске. Завтра утром вылетаю в Воркуту вместе с группой врачей и среднего медперсонала, это специалисты из Коми республиканской клинической больницы, добровольцы, которые откликнулись на призыв помочь нашим коллегам в Воркуте", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Он также отметил, что в городе рейсами санавиации уже направлено медицинское оборудование, которое потребуется для дополнительно развернутых там коек, медикаменты и средства индивидуальной защиты. "Сейчас Воркута проходит микропик по заболеваемости, ситуация под контролем, уже сейчас понятно, что делать, как проводить профилактику и лечение", - сказал чиновник.

В последние недели Воркута и Усинск дают основной прирост числа заразившихся коронавирусом в регионе. В Усинске в середине мая образовались очаги среди вахтовиков на нефтяных месторождениях. Заражение шахтеров Воркуты началось после выявленных случаев среди вахтовиков ООО "Северная алмазная компания", основного подрядчика градообразующего предприятия АО "Воркутауголь". Очаги возникли, несмотря на ограничения на въезд для вахтовиков в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту, введенные в Коми с 21 апреля. В связи с массовым заражением вахтовиков прокуратура региона проводит поверку крупных предприятий Воркуты и Усинска.

По уточненным данным Усинской ЦРБ, на вечер субботы выявлено 432 случая заражения коронавирусом, в том числе 257 среди вахтовиков. В инфекционном отделении больницы находятся на лечении 79 человек, из которых 15 госпитализированы в субботу из вахтовых поселков. По уточненной информации оперштаба Воркуты, на вечер 13 июня подтвержден 691 случай заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 173 случая.