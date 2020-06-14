Более 142 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 142 тыс., превысив 7,55 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и превысило 423 тыс. Эти данные ВОЗ опубликовала в ночь с субботы на воскресенье.

По состоянию на 11:00 мск 13 июня в мире было зарегистрировано 7 553 182 инфицированных и 423 349 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 142 672, число умерших увеличилось на 5 055. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 136 572 новых случая заражения и 4 925 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 638 525. За сутки этот показатель возрос на 77 934. Количество умерших там увеличилось на 3 496 и достигло 196 440. В Европе насчитывается 2 378 958 заразившихся и 187 468 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 005, количество умерших увеличилось на 579.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 737 641, зафиксированы 16 260 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 21 490, умерли 313 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 010 391 человек. Далее следуют Бразилия (802 828), Россия (520 129), Индия (308 993), Великобритания (292 954), Испания (243 209), Италия (236 305), Перу (214 788), Германия (186 022) и Иран (182 545).