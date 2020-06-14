На Юге России не исключили незначительный рост цен на отдых

Некоторые крупные отели Краснодарского края заявили о готовности принимать туристов сразу после получения разрешения на работу в условиях пандемии и по прежним ценам. "Режим простоя мы активно использовали на подготовку, для внедрения новых разметок для социального дистанцирования, для тренингов персонала, чтобы уже, как только власти сообщат дату, мы были в полной готовности", - сказал генеральный управляющий "Кемпински Гранд Отель Геленджик" Андраш Биро.

В Минкурортов Крыма также не исключили возможности незначительного роста цен на путевки в августе, связав это с тем, что курорты полуострова и побережья Краснодарского края не будут в этом сезоне иметь заграничных конкурентов, а значит будут представлять собой "эксклюзив с точки зрения пляжного отдыха, летнего туризма".

При этом, по мнению эксперта, в ближайшее время цены меняться не будут. "Формирование цен на сезон 2020 года у отелей произошло в ноябре 2019 - январе 2020 года. Пока предпосылок в сторону уменьшения или увеличения нет. В сторону уменьшения нет, потому что отели стартуют позже и у них май и июнь выпали. Больше цена не будет, потому что о том, что сезон открыт с 1 июля, объявили пару дней назад и даже при всем желании отельеров наполниться под завязку возможности нет", - сказал Зелинский.

Руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский подчеркнул, что повышение стоимости возможно только в тех отелях, где существует практика динамических цен. "Есть отели, которые пользуются высоким спросом, они быстро заполняются и по достижении определенного уровня загрузки автоматически увеличивают цену. При этом работает принцип и обратного порядка", - пояснил Зелинский.

"В ближайшей перспективе это будет рынок покупателя - себестоимость будет расти из-за антивирусных мероприятий и ряда других факторов, маржинальная доходность снижаться, но предпосылок к сильному росту цен со стороны спроса нет. По крайней мере, в июле", - сказал почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, уточнив, что цены могут несколько вырасти в августе-октябре, если будет масштабный всплеск отложенного спроса. И не будет второй волны пандемии.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 8 июня на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что запуск межрегиональных туристических поездок по России планируется с 1 июля. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова также сообщила, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Уровень цен на номера в отелях Крыма и Краснодарского края в начале стартующего с запозданием из-за пандемии курортного сезона повышаться не будет, рассказали опрошенные ТАСС представители туристического бизнеса. В то же время эксперты и участники рынка не исключают незначительный рост стоимости путевок в случае ажиотажного спроса на них в августе-сентябре.

И даже дополнительные расходы на дезинфекцию не повлияют на стоимость путевок. "Несмотря на последние рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией, которые мы активно внедряли за время простоя, цены на услуги и предложения отеля остались прежними", - сказал генеральный менеджер "Свиссотель Резорт Сочи Камелия" Георгий Георгиев.

Аналогичные настроения и на горнолыжных курортах региона. "Это непредвиденные расходы, которые в любом случае объекты несут. Но мы считаем, что это не должно отражаться на ценах. У нас на курорте повышения цен точно нет, это цены прошлого года", - сказала директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова.

Она добавила, что курорт готовится к открытию с 1 июля. "По сравнению с прошлым годом, когда у нас средняя загрузка номерного фонда в летний сезон была порядка 70%, в этом году мы полагаем, что она составит более 50%. Спрос есть сейчас, но у нас выпал июнь. Загрузка не дойдет до показателей прошлого года, если брать сезон в общем", - пояснила она, добавив, что в настоящее время уже 20-22% номерного фонда забронировано.

Отельеры опасаются недозагрузки

Владелец небольшого отеля "Южная Дача" в Геленджике Олег Козыров опасается, что из-за ситуации с пандемией потенциальные курортники не поедут отдыхать, даже после ослабления ограничений. "У нас люди делятся на два типа: одни говорят, "ковида не существует", а вторые, "все намного хуже, чем говорят власти". И те люди, которые думают, что все намного хуже, они опасаются и не поедут пока… Самый главный вопрос в том, что все бизнесмены, когда был объявлен период нерабочих дней, все предприятия пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть людей отправили в отпуск. Поэтому: первое - кто-то уже отгулял свои отпуска, просто сидя дома, второе - кто-то не отгулял отпуска, но работодатель скажет, что сейчас не до этого, сейчас надо на ноги встать, третье - кто-то готов пойти в отпуск, но денег у него нет, за эти два месяца деньги все проедены", - считает Козыров.

Представитель туристического агентства "Анапа - Татьянин день" Елена Богачева убеждена, что недозагрузка курортов Краснодарского края возможна только в первую неделю после открытия. "Эти выходные у нас длинные, выходные три дня, все жители Краснодарского края из-за установившейся жаркой погоды очень переживали, что не смогут доехать на побережье. Я уверена, что теперь они поедут на побережье - жители Краснодара и других ближайших городов, где есть предприятия, которые работали, где люди себе могут это позволить. Что касается всех остальных туристов, жителей других регионов, быстро поехать на отдых у них не получится, потому что справки на отрицательный диагноз Covid-2019 никто не отменял, а анализ делается 5-7 дней. Исходя из этого и у отельеров время тоже есть для того, чтобы закончить свои хозяйственные дела", - сказала Богачева, отметив, об интенсивном старте курортного сезона можно будет говорить через неделю.

Год без изменений

В крымской Евпатории цены и вовсе решили сохранить на том же уровне до следующего сезона. "В санаторно-курортной сфере, в отелях у нас никто не повысил цены на отдых. В нашей муниципальной здравнице, к примеру, мы даже оставляем нынешние цены на июнь 2021 года", - сказала глава городского округа - председатель Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко.

Уровень цен не изменится, поскольку большая часть туров была выкуплена заранее, считает председатель комитета Евпаторийского городского совета по вопросам развития санаторно-курортного комплекса, туризма, инвестиционной деятельности и предпринимательства и директор детского санатория имени Ю. А. Гагарина Светлана Павицкая.

"Основная часть бронирования происходит до начала курортного сезона, поэтому мы не имеем морального права поднять цены. Для туристов, которые ранее вносили предоплату за отдых, поднимать цены было бы тоже нечестно. Что касается [уровня] цен, то все зависит от условий, от комфорта, питания. В среднем это от 1,5 до 5 тыс. рублей в сутки с одного человека", - уточнила Павицкая.

Руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации и глава Общественного совета Евпатории Сергей Стрельбицкий сказал, что подавляющее большинство отельеров и руководителей здравниц планируют оставить цены прошлого года или даже понизить планку. "Некоторые обещают, что цены будут немного ниже, чтобы увеличить количество отдыхающих. Главное, мне кажется, не в том, что люди приедут на курорт и оставят здесь какое-то количество денежных средств, а в том, чтобы они в Крыму укрепили свой иммунитет, чтобы Евпатория могла внести свой вклад во всероссийское дело укрепления здоровья наших граждан", - сказал он.

Стрельбицкий отметил, что отелям и санаториям придется в этом сезоне бороться за каждого туриста. "На мой взгляд, конкуренция в этом году за отдыхающими будет высокая. За туриста у нас будет борьба, в хорошем смысле этого слова. Главное, что оптимизм есть по сезону. Это видно, как готовятся здравницы к приему отдыхающих", - пояснил эксперт.