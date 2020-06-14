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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве еще 2 133 пациента вылечились после коронавируса

Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 121 691

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 2 133 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека" - сообщила вице-мэр.

По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Им может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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