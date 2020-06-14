Церемония освящения главного храма Вооруженных сил началась в Кубинке

КУБИНКА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в парке "Патриот" в Кубинке чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова, имеющего статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС с места события.

Церемония открытия и освящения патриаршего собора должна была состояться 9 мая, в День Победы, однако была отложена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В церемонии принимает участие также настоятель собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов). В храме присутствуют министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.