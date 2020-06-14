Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, разрезав мечом 65 киви за минуту

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американец Дэвид Раш из штата Айдахо в очередной раз вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске, сообщает агентство UPI . За Рашем числится уже более 150 достижений.

Помощник бросал в сторону американца фрукты, а тот разрезал их острым лезвием меча на лету. "Поверьте в себя, и вы сможете многое", - прокомментировал после регистрации достижения многократный рекордсмен.

Совсем недавно Раш выпил литр лимонада через соломинку за 16,53 секунды. В прошлом году он смог сломать за минуту 98 карандашей. До этого американец закинул тортилью (тонкую лепешку из кукурузной или пшеничной муки) на 16,5 м.

Свои рекорды Раш устанавливает в рамках организованной им кампании по популяризации естествоведческих наук. Книга рекордов Гиннесса - выходящий ежегодно с 1955 года справочник, содержащий информацию о достижениях, а также об уникальных природных явлениях.