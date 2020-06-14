Курсы повышения квалификации в столице за год прошли более 5 тыс. учителей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 5 тыс. учителей с сентября 2019 года прошли курсы повышения квалификации Городского методического центра. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москве.

В основном курсы в завершившемся учебном году педагоги проходили в дистанционном формате. Обучение по ним завершили свыше 3 тыс. человек. Наиболее востребованными стали программы, посвященные функциональной грамотности, деятельности учителя и классного руководителя в условиях дистанционного обучения, метапредметности в образовании, дистанционным технологиям и организации игровой деятельности в дошкольном образовании, а также инструментам объективного оценивания.

"Важно отметить, что онлайн-курсы повышения квалификации - это мировой тренд в профессиональном развитии педагогов, которые стремятся получать новые знания и осваивать новые технологии, минимизируя временные затраты, неизбежные для жителя крупного мегаполиса при обучении в очном формате. Нужно понимать, что сам процесс повышения квалификации в дистанционном формате уже помогает учителю повысить свой уровень IТ-компетенций, научиться самому создавать электронные материалы, которые в дальнейшем он сможет применять в своей профессиональной практике", - приводятся в сообщении слова директора Городского методического центра Андрея Зинина.

Летом на портале dpomos.ru анонсируют новые курсы по программированию объектов дополненной реальности и анализу и визуализации данных. Это те направления, по которым делали запросы сами учителя.