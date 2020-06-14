Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 528 тыс.

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 835, общее количество инфицированных достигло 528 964. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 1,7%, как и днем ранее.

Новые 1 477 случаев выявлены в Москве, 717 - в Московской области, 256 - в Санкт-Петербурге, 254 - в Свердловской области и 229 - в Ханты-Мансийском АО.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 241 966 человек.

Число уже выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло на 5 409, до 280 050. По данным штаба, вылечились уже около 53% всех заразившихся.

За сутки выписаны 2 133 пациента в Москве, 839 - в Московской области, 142 - в Ханты-Мансийском АО, 125 - в Нижегородской и 123 - в Свердловской областях.

За сутки в России зарегистрировано 119 летальных исходов из-за коронавируса, всего от инфекции в стране умерли 6 948 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

За сутки 50 человек умерли в Москве, 28 - в Санкт-Петербурге, по трое - в Челябинской, Самарской, Нижегородской, Архангельской областях, Дагестане и Кабардино-Балкарии.