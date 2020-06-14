В РФ за семь дней выявили меньше случаев заражения коронавирусом, чем на прошлой неделе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 13% против 15% за предыдущие семь дней. Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 8 по 14 июня штаб сообщил о 61 291 заразившемся. Это немного меньше, чем на прошлой неделе, когда в стране выявили в общей сложности 61 830 случаев.

Среднесуточный рост числа инфицированных уменьшился с 2% до 1,8%.

За минувшие семь дней в России выздоровели еще 53 319 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, в предыдущий период таких было 54 848. В относительном выражении недельный рост составил 23,5%. При этом доля вылечившихся россиян возросла с 48,5% до почти 53%.

Число умерших, по данным штаба, увеличилось на 1 089, то есть за семь дней из-за коронавируса умерло меньше пациентов, чем на прошлой неделе (1 166). Условный показатель смертности в стране вырос с 1,25% до 1,31%.

Коэффициент распространения

Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье вырос на 0,03, до 1,01. В Москве он поднялся до 0,91, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится также в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,84), Дагестане (0,88), Нижегородской (0,79), Тульской (0,89), Ростовской (0,97) областях. В Калужской области показатель равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.