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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы могут разрешить посещение театров и кинотеатров в июле

Мэр столицы Сергей Собянин при этом отметил, что сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти столицы могут разрешить свободное посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве уже в июле. Однако сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

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"Следующие этапы снятия ограничений в Москве наступят 16 и 23 июня. А целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров и массовых мероприятий, - это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть, исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться", - сказал Собянин.

Он добавил, что все последующие разрешения будут связаны с тем, какой будет ситуация по коронавирусу в городе.

"Если будет ухудшаться - будем отодвигать эти сроки; если увидим, что она сохраняется - будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", - сказал Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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