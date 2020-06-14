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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области выздоровели после коронавируса 75% пациентов

Таким образом, общее число вылечившихся превысило 2,6 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Ленинградской области превысило 2,6 тыс., что составляет 75% от общего числа заразившихся. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно представленным данным, на 14 июня выздоровели 2 666 человек из 3 553, что составляет 75%. За последние сутки выписали 38 человек, а также выявили 52 новых случая заражения. Всего за время пандемии умерли 23 пациента.

В Санкт-Петербурге выздоровели 47% пациентов - 9 677 из 20 561. За последние сутки выписали 116 человек и выявили 256 новых случаев заражения. Всего умерли 597 человек, из них 28 за последние сутки.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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