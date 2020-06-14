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Пандемия коронавируса нового типа

В Подмосковье еще 839 пациентов выздоровели после коронавируса

Общее число вылечившихся в регионе достигло 16 573

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили рекордное количество пациентов. За сутки выздоровели 839 человек, сообщили в воскресенье в московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 839 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 16 573 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,7 млн человек, около 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 528 964 случая заражения, выздоровели 280 050 человек, умерли 6 948. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация начала улучшаться. Всего выявлено 49 353 случаев заражения, выздоровели 16 573 человек, умерли 678.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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