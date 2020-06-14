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El Pais: Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

Исключение сделано только для Португалии, с которой границы планируется открыть 1 июля

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Испании решило открыть границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

По ее информации, исключение сделано для Португалии, с которой Испания откроет границы лишь 1 июля.

Ранее ЕК настоятельно призвала все страны - члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершится 21 июня.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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