Патриарх Кирилл назвал главный храм Вооруженных сил символом поворота России к вере

КУБИНКА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Патриарший собор Воскресения Христова, имеющий статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, станет символом поворота России и ее Вооруженных сил от безверия к вере после десятилетий государственного атеизма. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал в проповеди после освящения собора в парке "Патриот" в Кубинке в воскресенье.

"Замечательно, что после десятилетий безвременья, навязанного нашей стране нелепого атеизма, народ повернулся к вере, [повернулись] Вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите, и многие-многие люди. Одним из символов этого исторического поворота народа, его Вооруженных сил от безверия к вере, от бессмысленного бытия к осмысленному бытию, и стал этот величественный храм, возведенный в честь Всех святых, в честь Воскресения Христова, и конечно, в память обо всех тех, кто душу свою положил за други своя во время войн как с внешним врагом, так иногда и внутри страны, как это было во времена безвременья и лихолетья", - сказал он.

Патриарх выразил особую благодарность за строительство собора его инициатору, министру обороны РФ Сергею Шойгу, а также президенту России Владимиру Путину, всем Вооруженным силам, строителям и оформлявшим храм художникам. Он преподнес министру обороны для служения во вновь освященном соборе икону Каплуновской Божией Матери, перед которой, по преданию, молился перед Полтавским сражением Петр Великий. Он также от себя лично передал храму икону Святой Троицы.

"Сегодня мы как единый народ, в этом воинском храме, вспоминая подвиги наших воинов, молились за отечество наше, дабы Господь оградил страну нашу от врагов внешних и внутренних, чтобы Господь соединил народ наш силой веры и любви к отечеству, чтобы мы действительно были способны и защищать страну, и преобразовывать жизнь к лучшему", - добавил предстоятель Русской православной церкви.

Церемония открытия и освящения патриаршего собора должна была состояться 9 мая, в День Победы, однако была отложена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.