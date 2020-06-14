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Мишустин утвердил положение о реестре социально ориентированных НКО

В него войдут около 24 тыс. организаций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО (некоммерческих организаций). Документ опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

В перечень войдут около 24 тыс. организаций, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, обладатели президентских грантов.

Также сформирован реестр НКО, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции. В него попадут более 17,5 тыс. организаций - образовательных, благотворительных, занимающихся научными исследованиями, продвижением культуры и массового спорта.

"Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Оператором реестров назначено Минэкономразвития. Организациям станут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за пользование госимуществом. Кроме того, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчётность в контрольные органы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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