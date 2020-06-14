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Патриарх Кирилл лично станет настоятелем главного храма Вооруженных сил

Ранее патриарх освятил храм
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Михаил Метцель/ТАСС
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Михаил Метцель/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл станет настоятелем собора Воскресения Христова, имеющего статус главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

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"Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма", - сказал он в воскресенье после освящения храма и первого богослужения в нем.

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)
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