Патриарх Кирилл лично станет настоятелем главного храма Вооруженных сил

"Я принял решение возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма", - сказал он в воскресенье после освящения храма и первого богослужения в нем.

Собор, возведенный на пожертвования, освящается в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.