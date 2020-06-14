Крейсер США пытался следить за погружением беспилотника "Витязь" в Марианскую впадину

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ракетный крейсер ВМС США и американские разведывательные самолеты пытались следить за погружением российского беспилотного подводного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину, которое состоялось в начале мая с борта океанского буксира Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Об этом сообщили представители Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

По словам главного специалиста "Рубина" Романа Соколова, военные США появились в районе погружения через некоторое время после начала работы российских моряков и специалистов. "Когда мы вошли в район [погружения], там стояло только китайское судно, а через некоторые время после того, как мы стали разворачивать комплекс, на позиции пришел американский крейсер", - сказал специалист в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда".

В программе были представлены кадры прибытия в район погружения ракетного крейсера ВМС США типа "Тикондерога". Как отметил ведущий "Военной приемки", американский корабль прибыл к месту работы, когда "Витязь" был уже под водой.

В свою очередь руководитель проекта "Витязь" в ФПИ Сергей Лапсарь сообщил, что район нахождения буксира "Фотий Крылов", с борта которого опускался во впадину аппарат Витязь, регулярно облетали самолеты-разведчики Соединенных Штатов. "У них [США] основная база - это остров Гуам, они весь этот район считают зоной своих стратегических интересов и никто там бесконтрольно не ходит. Стандартно было два раза в сутки: летал самолет типа "Посейдон", - отметил Лапсарь.

Глубоководный аппарат РФ "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины 8 мая в 22:34 мск, датчики беспилотника зафиксировали глубину 10 028 метров. Подводный беспилотник установил на дно впадины вымпел, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За три часа беспилотник провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана.

Как сообщали в Минобороны, аппарат был доставлен на Тихоокеанский флот для проведения испытаний в апреле этого года. Затем в акватории Японского моря с борта "Фотия Крылоав" было выполнено несколько глубоководных погружений для подтверждения заявленных технических характеристик.