Глава Ставрополья сдал кровь во Всемирный день донора

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров стал участникам акции по сдаче крови во Всемирный день донора. Глава региона присоединился к донорам в мобильной станции переливания крови в Буденновске, где сегодня вспоминают погибших во время теракта в 1995 году, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно

Зачем сдавать кровь и почему это стоит делать регулярно ТАСС рассказывает все, что нужно знать о донорстве крови в России

"Донорство крови помогает спасать жизни. Это шаг, который может сделать каждый, чтобы помочь людям", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Акции по сдаче крови проходят по всему Ставропольскому краю с соблюдением мер профилактики в период пандемии. На станциях переливания крови усилены меры по санобработке, вентилированию, соблюдается масочный режим, проводятся дополнительные осмотры медперсонала. По данным пресс-службы, в Буденновске кровь сдали 50 человек.

Ежегодно в регионе благодаря донорам в медучреждения направляется около 30 тонн крови. Это полностью закрывает необходимую потребность для лечения больных.

День донора крови, отмечаемый во всем мире 14 июня, в 2020 году проходит на фоне событий пандемии новой коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на это, в России к празднованию приурочены различные мероприятия по популяризации инициативы сдачи крови, в том числе Всероссийская неделя донора.

Всемирный день донора крови был учрежден в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения в знак признательности тем, кто сдает свою кровь. Он проводится также Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.